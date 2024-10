Wypadek na rondzie Tybetu. Tomasz U. chciał uciec z kraju

Prokuratura przekazała nowe informacje w sprawie wypadku na rondzie Tybetu w Warszawie. Do zdarzenia doszło w środę rano. Kierowca SUV-a potrącił na przejściu dla pieszych mężczyznę, który po wypadku trafił do szpitala. - Sprawcą jest Tomasz U. (...). Mężczyzna po zdarzeniu szykował się do ucieczki z kraju - przekazała prokuratura. Rzecznik Piotr Skiba dodał, że "na tym etapie nie udało się skonkretyzować zarzutów, jakie powinny być przedstawione sprawcy".