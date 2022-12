Były senator ciągnął psa za samochodem. Sąd apelacyjny uchylił wyrok

Były senator PiS Waldemar Bonkowski został skazany w sądzie I instancji na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Bonkowski miał przywiązać psa do haka samochodowego i ciągnąć go. Zwierzę nie przeżyło. Teraz Sąd Okręgowy w Gdańsku uchylił ten wyrok i skierował sprawę byłego senatora do ponownego rozpatrzenia.

Zdjęcie Rozpoczął się proces Waldemara Bonkowskiego / Jan Dzban / PAP