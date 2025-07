Do sieci trafiło nagranie z monitoringu, jak polityk kupuje wysokoprocentowy napój . Towarzyszyli jej ochroniarze.

- System działał jak najbardziej i bez zarzutu . Natomiast czynnik ludzki może spowodować, że pracownik czy osoba, która chce dokonać nagrania, ustawi się w taki sposób, że kamery nie będą go widziały - tłumaczył w sądzie kierownik odpowiedzialny za ochronę 190 sklepów Biedronki.

Przypomnijmy, wideo z prezydent Gdańska trafiło do rąk lokalnego dziennikarza Macieja Naskręta , który upublicznił je w mediach społecznościowych. Aleksandra Dulkiewicz również jemu wytoczyła proces, ale prokuratura w 2020 roku umorzyła sprawę . Sąd utrzymał tę decyzję w mocy.

- Kiedy w sobotę wrzuciłam do internetu film ukazujący, że dochodzę do zdrowia i uczę się ponownie chodzić, to około jednej czwartej komentarzy internautów brzmiało: "Czy noga złamana po piciu?", "Czy było dzisiaj pite?" - zeznawała wówczas polityk.