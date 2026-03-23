Tragiczny wypadek na polowaniu. Nie żyje 47-letni mężczyzna
Nie żyje 47-letni mężczyzna, który został postrzelony przez myśliwego w nocy z soboty na niedzielę w gminie Trąbki Wielkie (woj. pomorskie) - przekazał Interii rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim asp. Karol Kościuk.
- Podczas polowania w Trąbkach Wielkich postrzelony został 47-letni mężczyzna, który zmarł mimo podjętej reanimacji.
- Policjanci zatrzymali drugiego myśliwego, również 47-letniego, który oddał strzał, a obecnie trwa śledztwo prokuratorskie mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
- Sekcja zwłok ofiary zaplanowana jest na poniedziałek.
Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę podczas polowania w miejscowości Trąbki Wielkiej w województwie pomorskim. Jeden z myśliwych miał tam oddać strzał, jednak zamiast zwierzyny, trafił innego mężczyznę, który wraz z nim brał udział w polowaniu.
- Policjanci, którzy pojechali na miejsce zdarzenia wstępnie ustalili, że doszło do postrzału z broni myśliwskiej - przekazał Interii asp. Karol Kościuk z komendy policji w Pruszczu Gdańskim.
W zdarzeniu ranny został 47-latek biorący udział w polowaniu. Przybyłe na miejsce służby przystąpiły do akcji reanimacyjnej poszkodowanego, jednak nie udało się uratować mu życia. - W skutek postrzału jeden z mężczyzn poniósł śmierć - przekazał asp. Kościuk.
W związku z tragedią policjanci zatrzymali na miejscu zdarzenia drugiego myśliwego, który pociągnął za spust. To również 47-letni mężczyzna. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów.
- Policjanci na miejscu zdarzenia pracowali pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczyli ślady i wstępnie ustalili okoliczności - powiedział rzecznik policji.
Jak zaznaczył, "w tej chwili trwa śledztwo prokuratorskie, które ma na celu dokładne wyjaśnienie tego tragicznego zdarzenia". W poniedziałek ma mieć miejsce sekcja zwłok ofiary.