Do zdarzenia doszło we wtorek w nocy w centrum Ostrowa Wielkopolskiego Na ścianie urzędu pojawił się wulgarny napis i krzyż celtycki, symbol kojarzony z ruchami nacjonalistycznymi.

Prezydent Beata Klimek w wydanym oświadczeniu nazwała to zdarzenie "haniebnym czynem".

"Wulgarne słowa, skierowano we mnie - Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego . Ten haniebny czyn nie jest wyłącznie przejawem dewastacji mienia - to brutalna forma mowy nienawiści, która w naszym społeczeństwie nie może być tolerowana" - napisała Klimek w swoich mediach społecznościowych.

"W demokracji jest miejsce na różnicę zdań, debatę i krytykę. Nie ma jednak miejsca na agresję, zastraszanie czy publiczne znieważanie. Takie zachowania są nieakceptowalne i powtarzam to od lat. Wielokrotnie apelowałam o szacunek i kulturę wypowiedzi w życiu publicznym" - napisała w komunikacie Beata Klimek.

- Wszystkie te inicjatywy miały jeden cel - pokazać, że Ostrów to miasto dialogu, a nie agresji - powiedziała. Zaapelowała także do mieszkańców, by pomogli policji w ujęciu sprawców.