Do naruszenia doszło podczas publikacji dokumentów przetargowych na Platformie Zakupowej DRMG. Do dokumentacji omyłkowo dołączono niezanonimizowane wypisy z ewidencji gruntów i dokumenty inwentaryzacyjne. Dane przez kilka godzin były dostępne publicznie w sieci.

- Z pobieżnej analizy tych dokumentów wynika, że ujawniono ok. 200 adresów. To nie są domy jednorodzinne, to są na przykład bloki z wielkiej płyty spółdzielnie mieszkaniowe, więc dotyczy to prawdopodobnie kilku tysięcy osób - powiedział.