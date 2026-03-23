Nagły zwrot, Donald Trump ogłasza. Chodzi o ataki w Iranie

W skrócie Donald Trump zdecydował o odroczeniu ataków na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczną o pięć dni.

Prezydent poinformował, że USA podjęły rozmowy z Iranem i będą one kontynuowane w tym tygodniu.

Według prezydenta negocjacje są "szczegółowe, konkretne i głębokie" i dają szansę na "całkowite rozwiązanie działań wojennych" na Bliskim Wschodzie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Z przyjemnością donoszę, że Stany Zjednoczone Ameryki i Iran przeprowadziły w ciągu ostatnich dwóch dni bardzo dobre i efektywne rozmowy dotyczące całkowitego rozwiązania naszych działań wojennych na Bliskim Wschodzie" - przekazał Donald Trump za pośrednictwem Truth Social.

Prezydent USA przekazał informację o zmianie warunków ultimatum postawionego Teheranowi. Iran ma pięć dni na całkowite odblokowanie cieśniny Ormuz. Jeśli tego nie zrobi, USA rozpoczną bombardowanie irańskich elektrowni.

"Poinformowałem Departament Wojny o odroczeniu wszelkich ataków zbrojnych na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczną o pięć dni z zastrzeżeniem sukcesu trwających spotkań i dyskusji" - przekazał Donald Trump za pośrednictwem Truth Social.

Prezydent USA zaznaczył, że rozmowy były "głębokie, szczegółowe i konstruktywne", oraz że będą kontynuowane w bieżącym tygodniu.

W sobotę Donald Trump zagroził, że jeśli Iran nie uwolni cieśniny Ormuz, USA rozpocznie niszczyć infrastrukturę krytyczną Iranu.

"Jeśli Iran nie otworzy całkowicie, bez żadnych gróźb, cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin od dokładnie tej chwili, Stany Zjednoczone Ameryki zniszczą jego różne elektrownie, zaczynając od największej!" - napisał Trump na swoim portalu Truth Social w sobotę.

Termin pierwotnego ultimatum wyznaczonego przez Trumpa miał upłynąć w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego.

W niedzielę na ultimatum Trumpa odpowiedział Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. W oświadczeniu Iran zapowiedział, że jeśli USA podejmą ataki na elektrownie, to korpus zaatakuje bliskowschodnie przedsiębiorstwa, w których kapitał ulokowali Amerykanie.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział ponadto, że celem ataku stanie się także infrastruktura energetyczna państw na Bliskim Wschodzie, w których stacjonują wojska USA, zgodnie z zasadą proporcjonalności odwetu.

