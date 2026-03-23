W skrócie Ponad 80 proc. Polaków słyszało o unijnym systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych ETS według sondażu IBRiS dla Polsat News.

57,7 proc. osób znających system ETS popiera opuszczenie przez Polskę tego systemu.

Najwięcej zwolenników opuszczenia ETS jest wśród wyborców Konfederacji (89,6 proc.) i PiS (81,7 proc.), a najmniej wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (23 proc.).

"Czy słyszał Pan/i o unijnym systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych ETS?" - takie pytanie zadano Polakom w najnowszym sondażu IBRiS dla Polsat News. Pozytywnie odpowiedziało na nie 80,7 proc. ankietowanych, natomiast negatywnie - 19,3 proc.

Osoby, które wiedziały czym jest ETS zapytano następnie, czy Polska powinna wystąpić z tego systemu. Zdecydowanymi zwolennikami takiego rozwiązania okazało się 35,8 proc. Polaków. Odpowiedź raczej tak wybrało natomiast 21,9 proc. Oznacza to, że w sumie 57,7 proc. obywateli jest za opuszczeniem systemu ETS przez Polskę.

Odmiennego zdania jest natomiast 31,6 proc. respondentów (21,2 proc. - raczej nie, 10,4 proc. - zdecydowanie nie). Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 10,8 proc. badanych.

Najnowszy sondaż. Polacy wypowiedzieli się na temat ETS

O systemie ETS słyszało najwięcej wyborców Nowej Lewicy (100 proc.), Koalicji Obywatelskiej (90,5 proc.) oraz Konfederacji (90,4 proc.). Z kolei wśród wyborców PiS (73,8 proc.) i Trzeciej Drogi (68,3 proc.) znajomość systemu jest znacznie mniejsza.

Najwięcej zwolenników opuszczenia systemu ETS jest wśród wyborców Konfederacji (89,6 proc.) oraz Prawa i Sprawiedliwości (81,7 proc.). Za takim rozwiązaniem opowiada się również 23 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, 43 proc. wyborców Trzeciej Drogi oraz 58,5 proc. wyborców Nowej Lewicy.

Odmiennego zdania jest natomiast 4,4 proc. wyborców PiS, 60,1 proc. wyborców KO, 53,4 proc. wyborców Trzeciej Drogi, 37,7 proc. wyborców Nowej Lewicy oraz 9,7 proc. wyborców Konfederacji.

Badanie ogólnopolskie IBRiS dla Grupy Polsat przeprowadzono w dniach 19-22 marca. Zrealizowano je metodą CATI na grupie reprezentatywnej tysiąca Polaków.

