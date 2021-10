"Opuściłem dzisiaj MSZ po 31 latach pracy, która dawała mi radość. Nie z własnej woli, ale bez żalu" - napisał w piątek na Twitterze Tomasz Orłowski.





Dyplomata w latach 2007-2014 był ambasadorem RP we Francji i Księstwie Monako, w 2014 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2015 do 2017 ambasador RP we Włoszech i Republice San Marino. Po powrocie z placówki został wykładowcą Akademii Dyplomatycznej MSZ.





Zmiana na stanowisku ambasadora

Kilka dni wcześniej MSZ poinformowało, że Marek Magierowski uzyskał formalną zgodę strony amerykańskiej na objęcie funkcji ambasadora RP w Waszyngtonie.



MSZ liczy na to, że Magierowski będzie mógł objąć kierownictwo polskiej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie przed końcem tego roku. Zależy to jednak od tego, kiedy Sejm formalnie zaakceptuje nominację obecnego ambasadora RP w Izraelu.

Magierowski, który sprawuje obecną funkcję od czerwca 2018 roku, przebywa w Warszawie po tym, jak polskie władze zdecydowały w sierpniu, by nie wracał do Izraela w wyniku dyplomatycznego sporu. Wcześniej był m.in. szefem biura prasowego Kancelarii Prezydenta RP, podsekretarzem stanu w MSZ oraz dziennikarzem.

Ma zastąpić w Waszyngtonie Piotra Wilczka, który stanowisko ambasadora RP w USA objął w listopadzie 2016 roku.