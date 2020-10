Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski skomentował wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. - Z wielkim uznaniem przyjąłem dzisiejszą decyzję - napisał metropolita. Podkreślił, że życie każdego człowieka przedstawia przed Bogiem taką samą wartość i powinno być chronione przez państwo.

Zdjęcie Abp Stanisław Gądecki /STANISLAW KOWALCZUK /East News

W związku z czwartkowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją abp Gądecki wydał oświadczenie.

"Tą decyzją stwierdzono, że koncepcja 'życia niewartego życia' stoi w jaskrawej sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego" - zwrócił uwagę przewodniczący KEP.

Podkreślił, że "życie każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci przedstawia przed Bogiem taką samą wartość i powinno być w takim samym stopniu chronione przez państwo".

Nawiązując do słów Jana Pawła II, który nauczał, że "stosunek do najsłabszych jest miarą demokracji i dobroci społeczeństwa", podkreślił, że "każdy człowiek prawego sumienia nie może odmawiać prawa do życia komukolwiek, zwłaszcza z powodu jego choroby".

Abp Gądecki zaapelował, aby otoczyć szczególną życzliwością i rzeczywistą troską ze strony państwa, społeczeństwa i Kościoła dzieci, do których bezpośrednio odnosi się decyzja Trybunału, i ich rodziny.

