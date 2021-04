Co najmniej 30 proc. środków dla samorządów, 400 mln euro dla zagrożonych branż i powołanie Komitetu Monitorującego - to niektóre z sześciu postulatów Lewicy przedstawionych w poniedziałek do Krajowego Planu Odbudowy. Lewica zwróciła się też do rządu z apelem o spotkanie i rozmowę w Sejmie.

Lewica przedstawia 6 postulatów ws. Krajowego Planu Odbudowy i zaprasza rząd do dyskusji

Na konferencji w Sejmie liderzy Lewicy - wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg i Robert Biedroń - przedstawili sześć postulatów w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

Czarzasty mówił, że liczy na poważną reakcję na postulaty Lewicy ze strony rządu.

- Dlatego chcielibyśmy dzisiaj jako liderzy Lewicy przedstawić sześć spraw dla nas najważniejszych i zwrócić się do strony rządowej z propozycją spotkania w Sejmie, ostatecznego przedyskutowania tych spraw i podejmowania stosownych decyzji - powiedział Czarzasty.

Po dwa postulaty

Każdy z trzech polityków Lewicy przedstawił po dwa postulaty dotyczącego wydatkowania środków z KPO.

Te postulaty to: przeznaczenie co najmniej 30 proc. środków dla samorządów, 400 mln euro dla zagrożonych przez epidemię branż takich jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka i transport, zbudowanie 75 tys. tanich mieszkań na wynajem.

Kolejne postulaty to: przygotowanie szczegółowego planu wydatków także z części pożyczkowej, przeznaczenie 1 mld euro na szpitale powiatowe, powołanie Komitetu Monitorującego wydawanie środków.

Porozumienie w UE

W grudniu ub.r. przywódcy państw UE porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 58 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

