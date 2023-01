To nie pierwszy taki atak

Do analogicznej sytuacji doszło w marcu 2022 roku, kiedy to "agresywne grupy cudzoziemców zaatakowały polskie patrole w miejscowości Czeremcha (woj. podlaskie)". Straż Graniczna podawała wówczas, że doszło do ataku na posterunek, opublikowano zdjęcia, na których widać wybite szyby.

"Żołnierz Wojska Polskiego został uderzony kamieniem w głowę" - informowano.