Granica z Białorusią. Grupa licząca blisko 500 osób próbowała przedostać się do Polski

Oprac.: Paweł Basiak WIADOMOŚCI LOKALNE

Ostatniej doby odnotowano 501 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski - poinformowała w czwartek Straż Graniczna. Funkcjonariusze poinformowali też o udaremnieniu prób siłowego przekroczenia granicy przez "duże grupy migrantów". Jedna z nich liczyła ok. 500 osób. Z kolei granicę w Dubiczach Cerkiewnych próbowało przekroczyć ok. 100 migrantów.

Zdjęcie Próba nielegalnego przekroczenia granicy / Ministerstwo Obrony Narodowej / Twitter