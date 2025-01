Tomasz Frankowski już oficjalnie ogłosił start w wyborach na wójta gminy Grabówka (woj. podlaskie). To nowa gmina, która powstała 1 stycznia 2025 roku z wyodrębnienia jej z gminy Supraśl. Obecnie zarządza nią komisarz, ale 16 marca odbędą się wybory.

- Mieszkamy z rodziną w Grabówce od 2015 roku. Od 10 lat tutaj żyję, spotykam się ze znajomymi, przyjaciółmi. Gmina miała być odłączona od 2016 roku od gminy Supraśl, ale rząd PiS to wstrzymał. Dopiero teraz się udało - mówi Interii Frankowski. Reklama

- To gmina rozwojowa, bo granicząca z miastem Białystok. Ludzie poszukujący nieco więcej spokoju mają prawo kupić tu działkę i się wybudować. W 100 procentach są tu domy, w zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej, szeregowej. Mamy bezpośrednie połączenie z Białymstokiem. To gmina na skraju Puszczy Knyszyńskiej, więc jest tu też wiele lasów i spokojne życie. Mimo to potrzebny jest rozwój, poprawa infrastruktury drogowej, sanitarnej, kanalizacyjnej. Dotychczasowy burmistrz, z Supraśla, bardziej dbał o swoją miejscowość niż o tę, która przynosi największy dochód gminie - opisuje znany polityk Platformy Obywatelskiej.

Grabówka. Tomasz Frankowski utworzy drugą Niecieczę?

Co zaskakiwać nie powinno, Tomasz Frankowski w nowej gminie chce postawić na sport. 22-krotny reprezentant Polski, zdobywca bramki m.in. w meczu z Anglią, liczy na to, że Grabówka wróci na sportową mapę Polski.

- Jest klub sportowy KS Grabówka, który został wchłonięty przez Supraśl. Powstały pewne niesnaski, więc dobrze by było wznowić sportową działalność w Grabówce, założyć nowe stowarzyszenie i odbudować klub. Chcę, by działała tu też akademia dla dzieci, bo jest tu bardzo dużo młodych rodziców, którzy szukają alternatywy dla swoich pociech. Szkółka piłkarska mogłaby na tych obiektach dobrze funkcjonować - uważa Frankowski. Reklama

Gdy pytamy go, czy chce w Grabówce stworzyć drugą Niecieczę, tylko się uśmiecha. Termalica Nieciecza to bowiem fenomen w polskim środowisku piłkarskim. Początkowo był to mały, wiejski klub we wschodniej Małopolsce, a finalnie zawitał do Ekstraklasy. Dziś jest liderem 1. Ligi i pewnie kroczy po kolejny awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

- Druga Nieciecza? Nieciecza zapisała się złotymi zgłoskami w historii polskiej piłki. Kapitał na pewno by był dobry, a kierunek właściwy. Współpraca z Jagiellonią? Zapewne tak. Trzeba myśleć prosportowo, bo jest potencjał - uważa Frankowski.

Tomasz Frankowski startuje bez szyldu Platformy Obywatelskiej

Na co jeszcze postawi polityk związany z Koalicją Obywatelską? - Nie mamy ochotniczej straży pożarnej. Trzeba ją zbudować, ale też dobrze wyposażyć. Trzecia sprawa to poprawa infrastruktury. Domów tu nie brakuje, ale wewnętrzne drogi nie wszędzie są wybudowane - przekonuje.

Frankowski, ogłaszając swój start w wyborach samorządowych, stał u boku szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka i lokalnych polityków Koalicji Obywatelskiej. Co ciekawe, w wyborach nie będzie kandydował pod szyldem KO. Reklama

- Powołuję własny komitet z poparciem Koalicji Obywatelskiej. Jako komitet obywatelski zaproponujemy też kandydatów do rady gminy - zapewnia.

Tymczasem kandydatów w tych wyborach będzie więcej, bo dotąd zarejestrowano już pięć komitetów wyborczych. W lokalnych mediach da się też wyczytać, że nie wszystkim podoba się start Frankowskiego, który - jak przekonuje część mieszkańców - miał nie brać udziału w dążeniach Grabówki do uzyskania własnej gminy.

- To niesłuszne zarzuty. Znam ludzi z tej inicjatywy. To grupa, która była bardziej widoczna w staraniu się o odłączenie od Supraśla - mówi Frankowski. - Z racji tego, że byłem europosłem przez ostatnie pięć lat, nie mogłem być na wszystkich spotkaniach "przy rondzie" w Grabówce. Kilka razy byłem, kilka razy musiałem być w Brukseli. Doceniam tych, którzy od lat starali się o przyłączenie, doceniam ich wysiłki. Teraz pora na kolejny krok, komu mieszkańcy powierzą zarządzanie nową gminą. Czy będę dobrym samorządowcem? Znam siebie i wiem, że jestem przygotowany do ciężkiej pracy. Wierzę, że nie zawiodę mieszkańców i siebie samego - przekonuje. Reklama

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2025 roku w Polsce mamy dwie nowe gminy. Jedną z nich jest wspomniana Grabówka, a drugą Szczawa w Małopolsce.

Łukasz Szpyrka

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!