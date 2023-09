Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zwróci się do prokuratura generalnego o zbadanie sprawy zaginięcia 16-letniego Michała Karasia. Nastolatek 23 lata temu wyszedł z domu i od tamtej pory nikt go nie widział. Prokuratura mimo upływu lat nigdy nie wszczęła postępowania w tej sprawie. - Jeśli tylko jest szansa wyjaśnić, co się stało z Michałem, to należy podjąć działania - mówi polityk w rozmowie z Interią. Historię zaginięcia chłopca opisaliśmy w Interii w sobotę.