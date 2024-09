Wojsko Polskie przemieszcza żołnierzy. "Spodziewane pogorszenie warunków"

"Powstanie ona na bazie 18. Pułku Saperów z Niska, a w jej dyspozycji będzie m. in. sześć gąsienicowych pływających transporterów samobieżnych (PTS), które mają zdolność poruszania się zarówno po lądzie, jak i w wodzie. Dzięki temu są idealnym narzędziem do działań ratunkowych w trudnych warunkach" - powiadomił sztab, określając, co wejdzie w skład danej grupy zadaniowej.

