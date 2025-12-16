Ósmoklasista wtargnął z maczetą do szkoły. 14-latek stanie przed sądem

Aleksandra Czurczak

14-letni uczeń wszedł w poniedziałek rano do Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu z maczetą w ręku. Dzięki szybkiej reakcji pracownika szkoły nikt nie ucierpiał. Nastolatek został zatrzymany przez policję, a sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Dwa policyjne radiowozy ustawione w poprzek pustej ulicy blokują przejazd. Jesienne, bezlistne drzewa otaczają jezdnię, a na dalszym planie widoczna jest pusta przestrzeń miejska.
Tarnobrzeg. Uczeń wtargnął z maczetą do szkoły (zdj. ilustracyjne)Marysia Zawada Reporter

  • 14-letni uczeń wtargnął do szkoły w Tarnobrzegu z maczetą, powodując niebezpieczną sytuację.
  • Dzięki szybkiej reakcji pracownika szkoły nikt nie odniósł obrażeń, a sprawca został szybko zatrzymany przez policję.
  • Policja bada okoliczności incydentu, a nastolatkiem zajmie się sąd rodzinny.
Do groźnego incydentu z udziałem ucznia doszło w poniedziałek rano w Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie).

Jak relacjonowała Interii oficer prasowa tarnobrzeskiej policji podinspektor Beata Jędrzejewska-Wrona, "14-latek około godziny 8:30 wszedł do budynku, trzymając w ręku maczetę".

Tarnobrzeg. Uczeń wtargnął z maczetą do szkoły

Widząc zagrożenie, 59-letni pracownik placówki natychmiast podjął interwencję, próbując powstrzymać ósmoklasistę.

W trakcie zdarzenia nastolatek spanikował, uderzył mężczyznę plastikową rękojeścią maczety, po czym uciekł z budynku.

Na miejsce wezwano policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Gdy radiowozy dotarły pod szkołę, 14-latek znajdował się na pobliskiej drodze. Nie próbował uciekać i został szybko zatrzymany przez patrol.

    - Chłopiec został zatrzymany. Nikt nie odniósł obrażeń - poinformowała podinsp. Beata Jędrzejewska-Wrona.

    14-latek zatrzymany. Policja bada okoliczności zdarzenia

    Policjanci zabezpieczyli maczetę, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz jego uczestników, a także przesłuchali świadków. Zabezpieczono również zapis szkolnego monitoringu.

    Nastolatek został przewieziony do Policyjnej Izby Dziecka w Rzeszowie. Jego przesłuchanie zaplanowano na wtorek w sądzie rodzinnym w Tarnobrzegu, w obecności rodziców.

    Policja ustala, dlaczego chłopiec przyniósł do szkoły niebezpieczny przedmiot. Czyn został zakwalifikowany jako usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

