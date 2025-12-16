Student miał przygotowywać zamach na jarmark. Uczelnia podjęła kroki

Podejrzewany o przygotowywanie zamachu na jednym z jarmarków świątecznych został zawieszony w prawach studenta 8 grudnia. Jak przekazał rzecznik prasowy KUL, uczelnia podjęła takie kroki po otrzymaniu decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu. 19-latek to student pierwszego roku na kierunku prawa.

Mężczyzna w ciemnej kurtce udziela wywiadu przed budynkiem, otoczony przez kilka mikrofonów należących do różnych stacji telewizyjnych.
Rzecznik KUL na konferencji prasowejPolsat News

Rzecznik prasowy KUL Wojciech Andrusiewicz podczas konferencji prasowej we wtorek przekazał informacje dotyczące zatrzymanego 19-letniego Mateusza W., który był studentem tej uczelni i - według informacji podanych przez ABW - planował zamach na jeden ze świątecznych jarmarków w Polsce.

- Na Katolicki Uniwersytet Lubelski 8 grudnia dotarło pismo z sądu z informacją o tymczasowym aresztowaniu Mateusza W, które zostało zastosowane wobec wskazanego studenta 2 grudnia - powiedział rzecznik KUL Wojciech Andrusiewicz.

    - W związku z tym, władze uczelni w trybie natychmiastowym postanowiły zawiesić go w prawach studenta - tłumaczył przedstawiciel KUL.

    Mężczyzna to student pierwszego roku prawa.

    Student KUL planował zamach. Zabezpieczono jego telefon

    Informacje o zatrzymaniu 19-latka "zauroczonego islamem" podał we wtorek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, który przekazał również, iż mężczyzna planował wstąpienie do organizacji terrorystycznej.

    - Celem przestępstwa było zastraszenie wielu osób, a także wsparcie Państwa Islamskiego - przekazał Dobrzyński.

    Tego samego dnia głos zabrała także Prokuratura Krajowa w Szczecinie, która zajmuje się ta sprawą.

      - W ramach akcji funkcjonariusze ABW zabezpieczyli nośniki danych w tym telefon Mateusza W. oraz przedmioty związane z religią islamu - przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska

      ABW zatrzymała studenta. Miał kontakty z Państwem Islamskim

      - Działania podejrzanego polegały na podejmowaniu rozmów i nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami Państwa Islamskiego - mówiła prokurator.

      - Działania Mateusza W. nie wyszły poza fazę przygotowania. Z oględzin telefonu wynika, iż jego działanie ograniczało się w zasadzie do prowadzenia rozmów o tym, iż planuje on przygotować "jakiś" zamach w miejscu publicznym, gdzie znajdowałoby się 10-20 osób. Padło tam sformułowanie "na przykład na jarmarku", przy czym nie ma sformułowania dotyczącego konkretnego miejsca - tłumaczyła.

      Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie, grozi mu od 12 lat więzienia do dożywocia.

