Do potoku Lubatówka spłynęła piana gaśnicza, doszło także do podwyższenia temperatury wody, co mogło doprowadzić do zaobserwowanego śnięcia ryb - przekazała Komenda Miejska PSP w Krośnie. W środę w mieście wybuchł pożar marketu budowlanego, w szczytowym momencie w akcji brało udział ponad 70 wozów gaśniczych i 270 strażaków.