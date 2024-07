Pierwsze doniesienia ws. śniętych rybach w zbiorniku wodnym "Stary Lubliniec" na terenie gminy Cieszanów pojawiły się w czwartek. Wówczas poinformowano służby weterynaryjne i sanitarno-epidemiologiczne, a pierwsze pomiary wody wykazały, że jest ona niedostatecznie natleniona i doszło do tzw. przyduchy.

Tona śniętych ryb na Podkarpaciu. "To mogło wpłynąć"

W komunikacie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego czytamy, że zarządca zbiornika - Polski Związek Wędkarski - nie uruchomił w czwartek pomp, co mogło wpłynąć na śnięcie kolejnych ryb. Do urzędu wpłynęło także pismo, w którym burmistrz Cieszanowa poprosił o dodatkowe wsparcie informując, że samorząd nie jest w stanie we własnym zakresie poradzić sobie z problemem. Podjęto kolejne działania a w piątek wieczorem na miejscu była wojewoda.