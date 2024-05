Pierwsze informacje o śnięciu ryb na opolskim odcinku Kanału Gliwickiego wpłynęły do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 29 kwietnia. Tego dnia pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie mieli odłowić ok. 80 kg śniętych ryb (głównie płocie, karasie i leszcze). Okazało się jednak, że jest ich znacznie więcej. Przez tydzień - do minionego poniedziałku - wydobyto ich łącznie 1454 kg.

Reklama