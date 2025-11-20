Autorzy podcastu Interii mówią ponadto o sporze w rządzie, jaki tli się wokół umów B2B. Możliwość ich zmiany na etaty przez inspekcję pracy przewiduje jeden z kamieni milowych KPO, lecz pojawiają się głosy, że utrudni to funkcjonowanie państwa. Czy będzie to kolejny punkt zapalny w Koalicji 15 Października?

W "Politycznym WF-ie" również o irytacji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka tym, iż prokuraturze trudno współpracuje się ze służbami specjalnymi. Szef resortu uważa, że w tych drugich wciąż obecni są ludzie związani z byłą władzą, co paraliżuje niekiedy działania śledczych. Czy jest tak rzeczywiście i kto wysłał sygnał ostrzegawczy do Szymona Hołowni, zlecając poszukiwania jego podpisu w otwockim urzędzie?

