"Polityczny WF": Zgrana ekipa. Kto z Czarzastym bierze Sejm?

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Prawicowe partie huczą o powrocie "komuny", krytykując objęcie przez Włodzimierza Czarzastego fotela marszałka Sejmu, lecz ile jest w tym hipokryzji, skoro w szeregach niektórych z nich znajdą się osoby, które też były w PZPR? Problem może mieć również sam lider Nowej Lewicy, bo nieco wbrew nazwie jego formacji władzę w izbie niższej parlamentu przejmuje lewica "stara". Czy Czarzasty wybrnie z sytuacji niczym kot Tom z kreskówki - o tym rozmawiają Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym "Politycznym WF-ie".

Dwaj elegancko ubrani mężczyźni w czarno-białym ujęciu na niebieskim tle. Po lewej stronie Piotr Witwicki, po prawej Marcin Fijołek. W centrum grafika z nazwą programu Polityczny WF i widocznymi logotypami mediów. Po prawej stronie hasło Zgrana ekipa. ...
Włodzimierz Czarzasty sprowadza do Sejmu swoich zaufanych ludzi. Odnowią wizerunek Nowej Lewicy czy staną się problemem?INTERIA.PL

Autorzy podcastu Interii mówią ponadto o sporze w rządzie, jaki tli się wokół umów B2B. Możliwość ich zmiany na etaty przez inspekcję pracy przewiduje jeden z kamieni milowych KPO, lecz pojawiają się głosy, że utrudni to funkcjonowanie państwa. Czy będzie to kolejny punkt zapalny w Koalicji 15 Października?

W "Politycznym WF-ie" również o irytacji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka tym, iż prokuraturze trudno współpracuje się ze służbami specjalnymi. Szef resortu uważa, że w tych drugich wciąż obecni są ludzie związani z byłą władzą, co paraliżuje niekiedy działania śledczych. Czy jest tak rzeczywiście i kto wysłał sygnał ostrzegawczy do Szymona Hołowni, zlecając poszukiwania jego podpisu w otwockim urzędzie?

Zobacz najnowszy odcinek "Politycznego WF-u"!

"Polityczny WF": Zgrana ekipa. Kto z Czarzastym bierze Sejm?interiaINTERIA.PL

"Polityczny WF" - podcast commentary Interii co tydzień w serwisie Interia Wydarzenia, a także na platformach streamingowych: SpotifyYouTube i Podcasty Apple. Zapraszamy też do naszego kanału nadawczego na WhatsAppie!

"Polityczny WF" teraz także w wersji telewizyjnej. W każdą niedzielę o 11:00 zapraszamy do Polsat News na "Polityczny WF z gościem". W najbliższym odcinku Piotr Witwicki i Marcin Fijołek porozmawiają z Markiem Biernackim, posłem PSL i byłym ministrem: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz koordynatorem specsłużb.

Zobacz również:

Rotacja następuje - Hołownia oddaje Czarzastemu fotel marszałka. Czy przed szefem Polski 2050 zamykają się polityczne drogi, a może otwierają nowe?
Polityczny WF

"Polityczny WF": Zaplanowane pożegnanie. O co chodziło Hołowni?

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek
Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Najnowsze