"Polityczny WF": Tusk i Kaczyński. Komu całkiem odjechał pociąg?

KO i PiS zmierzyły się w pojedynku na weekendowe konwencje, a w specjalnym wydaniu "Politycznego WF-u" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek przyjrzeli się, ile z nich wynikło. Wnioski niekoniecznie są optymistyczne dla dwóch czołowych formacji. Czy Donaldowi Tuskowi oraz Jarosławowi Kaczyńskiemu "odjechał pociąg" i przestali czuć, czego oczekują Polacy? A może - mimo problemów, jakie wyszły na jaw - wciąż dobrze wiedzą, jakie są potrzeby wyborców?