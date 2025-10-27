"Polityczny WF": Tusk i Kaczyński. Komu całkiem odjechał pociąg?
KO i PiS zmierzyły się w pojedynku na weekendowe konwencje, a w specjalnym wydaniu "Politycznego WF-u" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek przyjrzeli się, ile z nich wynikło. Wnioski niekoniecznie są optymistyczne dla dwóch czołowych formacji. Czy Donaldowi Tuskowi oraz Jarosławowi Kaczyńskiemu "odjechał pociąg" i przestali czuć, czego oczekują Polacy? A może - mimo problemów, jakie wyszły na jaw - wciąż dobrze wiedzą, jakie są potrzeby wyborców?
Autorzy podcastu "Polityczny WF" zwracają ponadto uwagę, iż coraz więcej przestrzeni mają partie bardziej na lewo i na prawo od KO oraz PiS. Jak wykorzystają to Adrian Zandberg, Sławomir Mentzen czy Grzegorz Braun? Czy możliwe jest, że w bliższej przyszłości dotychczasowi liderzy opozycji i obozu władzy osłabną na tyle, aby w ich miejsce wskoczyły nowe nazwiska?
W "Politycznym WF-ie" również o "konkursie" na nowego Ryszarda Petru, kolejnej "trzeciej drodze", jaką mogłoby stworzyć PiS (ale czy to wchodzi w grę?) oraz "patriotycznej domówce", na którą zapraszali się członkowie ugrupowania prezesa Kaczyńskiego.
