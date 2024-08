Posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska odniosła się w sieci do incydentu, do którego doszło w trakcie trwania programu "Punkt Widzenia" w Polsat News.

"Dziękuję redaktorowi Grzegorzowi Jankowskiemu za obronę. Jak widać, Koalicja tylko w słowach szanuje kobiety. Pomijam już niski poziom merytorycznych wypowiedzi pana posła" - napisała.

Sławomir Ćwik a Olga Semeniuk-Patkowska. Ostre słowa

Prowadzący Grzegorz Jankowski zapytał gości o procedury związane z podobnym zagrożeniem. - Powinien być stworzony odpowiedni system reagowania. Wojskowi muszą być wysłuchani przez polityków - stwierdziła Olga Semeniuk-Patkowska.

- Dzisiaj znowu wojsko i polityka zbrojeniowa schodzi na dalszy plan. Za naszych rządów PiS było krytykowane za wzmacnianie granicy - tłumaczyła.

Słowa posłanki PiS spotkały się z ostrą krytyką Sławomira Ćwika. - Dziwię się wypowiedziom pani poseł Patkowskiej . Ale odnoszę wrażenie, że może zbyt długo była przewodniczącą rady Polskiej Agencji Kosmicznej, bo odleciała chyba w kosmos - odparł polityk partii Szymona Hołowni.

- Nie powinien przeprosić za to chamstwo? To jest chamstwo na najniższym poziomie - stwierdziła Semeniuk-Patkowska, zwracając się do prowadzącego program.

W tym momencie Grzegorz Jankowski zwrócił się do Sławomira Ćwika. - Panie pośle, upominam pana. To słowa poniżej krytyki. Przeprosi pan? - pytał dziennikarz.

- Tak, przepraszam, ponieważ to rzeczywiście złe słowa. Ale użyłem takiego sformułowania, ponieważ pani poseł bezczelnie stwierdziła, że wojsko nic nie robi i nie ma żadnych procedur - odparł polityk Polski 2050. Reklama

Awantura w Polsat News. Dziennikarz z apelem do polityków

Po kilku minutach ostrej wymiany poglądów Grzegorz Jankowski wrócił znowu do ostrej wypowiedzi polityka Polski 2050. - Jeszcze raz upominam pana posła Ćwika. Z tym odlotem to była, delikatnie mówiąc, przesada - powiedział dziennikarz Polsat News.

Poseł koalicji rządzącej próbował się bronić, jednak prowadzący mu przerwał. - Nie, panie pośle. Nie ma żadnego powodu, by mówić tak do kobiety. Co pan mówi? To jest kobieta. Wiem, że to przeciwniczka polityczna, ale tak się nie mówi - wskazał Jankowski. - Ma pan milion sformułowań w języku polskim, by sprzeciwić się temu, co mówi pani poseł Semeniuk-Patkowska - podkreślił.

Dziennikarz Polsat News zwrócił się też z apelem do polityków. - Panie pośle, ludzie was oglądają. Tak chcecie rozmawiać? Ludzie biorą z was polityków przykład, polskich elit. Co ja powiem córce, gdy wrócę do domu? Że tak można mówić, bo politycy tak robią? - zapytał na koniec retorycznie Grzegorz Jankowski.

