Czworo dzieci zginęło w wypadku na trasie S7 w woj. pomorskim. W szpitalu przebywa mężczyzna poszkodowany w wypadku. Jak przekazała we wtorek prokuratura, to ojciec dwojga ofiar. Jego stan jest ciężki, uniemożliwia przesłuchanie.

Wypadek na S7. Sprawca karambolu nie pamięta zdarzenia

Na ten moment dwie osoby przebywają w szpitalu. - Kierowca (tira - red.) nie pamięta przebiegu zdarzenia - tłumaczył dziennikarzom rzecznik prokuratury. Śledczy będą ustalać czy mężczyzna zasnął, czy doszło do problemów zdrowotnych.

Karambol na S7. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla kierowcy

Biegli odnaleźli drugi telefon sprawcy karambolu. "Okoliczności, które musimy ustalić"

Gdańsk. Karambol na trasie S7. Kierowca ciężarówki z zarzutami

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na trasie S7 pod Gdańskiem. 34-letni kierowca ciężarówki, który spowodował karambol, usłyszał w niedzielę " zarzut popełnienia przestępstwa spowodowania na drodze ekspresowej S7 w miejscowości Borkowo katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, w wyniku której śmierć poniosły cztery osoby, a 15 osób zostało rannych".

"Mateusz M. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Ograniczył się jedynie do odpowiedzi na pytania obrońców" - podaje prokuratura.