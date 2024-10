Źródła dziennika wskazują, że odnalezione w poniedziałek wieczorem ciało należy do znanego lokalnie biznesmena Zbigniewa Witkowskiego. Zwłoki miały znajdować się w jednym z pokoi hotelowych. Prokuratura potwierdziła w rozmowie z portalem gazeta.pl, że należały one do przedsiębiorcy.

