Bartłomiej B. zatrzymany. Zbieg jest podejrzany o dwa zabójstwa

Bartłomiej B. zatrzymany przez policję. Jest podejrzany o podwójne zabójstwo

Jak informowaliśmy w Interii , 34-latek z Biłgoraja jest podejrzany w sprawie o zabójstwo dwóch osób. Do zdarzenia doszło w lipcu na terenie powiatu biłgorajskiego, gdy oodejrzany zaatakował siekierą swojego 45-letniego brata i 65-letniego ojca.

Mężczyzna trafił wówczas do aresztu i przebywał w Zakładzie Karnym w Zamościu. Do szpitala psychiatrycznego w Radecznicy przeniesiono go po próbie targnięcia się na swoje życie.