Tragiczny karambol w okolicach Gdańska. Nowe informacje

- Krew została oddana do badań, wyniki powinny być znane do jutra (niedzieli - red.). Aktualnie badany jest tachograf z tira. Ponadto telefon został zabezpieczony i oddany do badania przez biegłych. Mam nadzieję, że opinia zostanie przygotowana do jutra - powiedział w rozmowie z Polsat News Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Reklama