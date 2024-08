Wstrząsające wydarzenia pod Warszawą. Zatrzymano obcokrajowców

Mazowieckie. Nie pamięta, jak wsiadła do samochodu. Policja szukała czterech mężczyzn

Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 lipca. Kobieta zgodziła się, by obcokrajowiec, którego poznała w warszawskim klubie, odwiózł ją do domu. Gdy tylko wyszła z lokalu, straciła świadomość. Ocknęła się poza Warszawą, w samochodzie z czterema obcymi mężczyznami, prawdopodobnie obywatelami Hiszpanii.