Jak poinformował rzecznik lokalnej policji Stefan Loidl, na polecenie prokuratury w Krems mundurowi przeszukali mieszkanie księdza w Waldviertel, gdzie zabezpieczyli narkotyki, substancje do ich produkcji oraz sprzęt laboratoryjny. Jak podkreślono, wiele wskazuje na to, że duchowny nie ograniczał się do działania na własny użytek - prawdopodobnie parał się też handlem.