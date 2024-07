Zatrucie chlorem na pływalni. Pracownik usłyszał zarzut

W piątek na pływalni "Polonez" OSiR Targówek przy ulicy Łabiszyńskiej 20 doszło do zatrucia chlorem. W sobotę policja przekazała, że w sprawie zatrzymano trzy osoby. Byli to pracownicy, którzy mieli bezpośredni związek z jej infrastrukturą.

Warszawa. Zatrucie chlorem na basenie. 72-latek usłyszał zarzut

- W niedzielę wydano postanowienie o wydanie zarzutu pracownikowi pływalni, który był odpowiedzialny za działanie urządzenia dozującego chlor do wody - przekazał Interii prokurator.

Pełny artykuł głosi: "Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech".

- Mężczyzna został przesłuchany. Prokurator postanowił zastosować wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji - podkreślił rzecznik prasowy prokurator Norbert Woliński z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Postępowanie w tej sprawie nadal się toczy. Jak przekazano Interii, ustalane są okoliczności zdarzenia i "inne dane, które pozwolą na pełne sprecyzowanie tego, w jaki sposób do tego doszło".

Warszawa. Zatrucie chlorem na pływalni. 25 osób trafiło do szpitala

Początkowo Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie przekazała w komunikacie w mediach społecznościowych, że poszkodowane są 23 osoby. Miały one objawy zatrucia wziewnego, co objawiało się m.in. kaszlem. W piątek po godz. 21 powiadomiono, że liczba osób, które ucierpiały, wzrosła do 25.