"W naszym raporcie - przygotowanym po półmetku kadencji prezydenta Rafała Trzaskowskiego - skupimy się na sprawdzeniu, w jakim stopniu realizuje on swoje obietnice związane ze środkami poruszania się po mieście istotnymi dla zrównoważonej mobilności - ruchem pieszym i rowerowym oraz transportem zbiorowym. Przyjrzymy się także obietnicom związanym ze zmianami w przestrzeni miejskiej" - napisali autorzy raportu.

Raport podzielony jest na części związane z ruchem pieszym, rowerowym, samochodowym oraz komunikacją miejską. Osobny rozdział obejmuje przestrzeń miejską czyli ulice, place i centra lokalne. Autorzy raportu w swojej ocenie posługują się następującą skalą: czerwona "buźka" to ocena negatywna, żółta - neutralna, a zielona - pozytywna.



Niezrealizowane obietnice

Najwięcej czerwonych "buziek" znalazło się w części dotyczącej transportu zbiorowego. Negatywnie zostały ocenione m.in obietnice dotyczące darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów szkół średnich, dostosowania Biletu Seniora do nowego wieku emerytalnego kobiet, rozbudowy sieci parkingów P+R oraz wybudowania łącznika stacji metra Centrum i Dworca PKP Śródmieście.



Negatywnie zostały też ocenione niespełnione obietnice związane z inwestycjami tramwajowymi. Chodzi tu m.in o tramwaj na Gocław, linię łączącą Wilanów z Mokotowem, Ochotą i Wolą, tramwaj na Zieloną Białołękę oraz linię wzdłuż ulicy Modlińskiej, linię tramwajową łączącą rondo Unii Europejskiej z metro Wilanowska - Dworcem Południowym. Kiepsko wygląda też, według autorów raportu, sprawa nowej linii wzdłuż Kasprzaka i nowych linii na Odolanach.



Na zielono autorzy projektu ocenili obietnice, które są realizowane, dotyczące zakupu nowego taboru autobusowego, tramwajowego oraz pociągów metra i Szybkiej Kolei Miejskiej.



Obwodnica śródmiejska

Na czerwono oceniono natomiast obiecane inwestycje związane z komunikacją samochodową. Chodzi o domknięcie obwodnicy śródmiejskiej - do ruchu miał zostać oddany odcinek z ronda Wiatraczna do ronda Żaba. Nie oceniano natomiast niezrealizowanej obietnicy zniesienia opłaty za abonament parkingowy na pierwszy samochód w rodzinie dla mieszkańców Warszawy - osób płacących w Warszawie podatki. Nie ma w tej chwili żadnych zapowiedzi, a miasto sukcesywnie rozszerza strefę płatnego parkowania.



Nie jest jednak tak źle. W raporcie jest też wiele zielonych "buziek". Szczególnie dużo jest ich w części dotyczącej ruchu pieszego i rowerowego. Autorzy pozytywnie ocenili realizację obietnic, takich jak m.in. powstanie w Śródmieściu ulic o spowolnionym ruchu, transformacji ulic Jasnej, Szpitalnej, Zgoda, Brackiej, Chmielnej i Złotej oraz placu Pięciu Rogów. Autorów cieszy też podtrzymana obietnica budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę.



Dużo dzieje się też w przestrzeni miejskiej. Autorom podoba się prowadzona przemiana arterii śródmiejskich w ulice miejskie. Negatywnie oceniają jednak działania związane z obiecanym przeniesieniem kolejnego odcinka Wisłostrady, na wysokości placu Zamkowego, do tunelu, rewitalizacją Pragi, która według autorów zostało niejako "zapomniana". Nie spełnione zostały obietnice dotyczące modernizacji placu Trzech Krzyży, placu Grunwaldzkiego, placu Bankowego, placu Zawiszy i placu Teatralnego.



Powolny rozwój mobilności

W podsumowaniu autorzy raportu napisali "wskazywany publicznie przez prezydenta kierunek w zakresie miejskiej mobilności jest pozytywny, ale podejmowane działania w zakresie realizacji wyborczych obietnic pod wieloma względami są połowiczne i niekonsekwentne".

"Należy mieć nadzieję, że pewne przyspieszenie - widoczne w ostatnim półroczu - przełoży się na większą dynamikę działań w drugiej połowie kadencji. Przy kontynuowaniu programu Nowego Centrum Warszawy konieczne jest też podjęcie intensywnych działań na rzecz zrównoważonej mobilności w innych dzielnicach" - zaznaczyli.



Prezentując swoją subiektywną ocenę autorzy raportu napisali "rozwój miejskiej mobilności w Warszawie jest powolny, a dystans do innych metropolii europejskich powiększa się, zamiast się zmniejszać".