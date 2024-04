Warszawa. Śmierć Białorusinki. Wcześniej została napadnięta

- Kilka minut później w miejscu przestępstwa pojawili się policjanci, którzy wezwali pogotowie ratunkowe , a do czasu jego przybycia udzielili pokrzywdzonej kobiecie pomocy przedmedycznej - mówił podinsp. Robert Szumiata ze śródmiejskiej policji.

Śmierć 25-letniej Białorusinki. Ulicami Warszawy przeszedł marsz

Po śmierci Białorusinki ulicami Warszawy przeszedł marsz milczenia. - To jest nasz gest, jako ludzi, żeby zaapelować, że nie powinniśmy być obojętni, nie powinniśmy przejść obok - mówił Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce .

- Mam nadzieję, że ta tragedia, jeśli na coś się przyda, to na to, żeby nie tylko były zmiany w legislacji, ale żebyśmy atakowali ten temat zewsząd - w szkołach, liceach, mediach, żeby to robili influencerzy, media, żebyśmy o tym słyszeli, wiedzieli jak reagować - mówiła z kolei Karolina Sulej z fundacji Kraina, która współorganizowała marsz.