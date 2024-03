W piątek o 18:00 rozpoczął się marsz: "Miała na imię Liza". Zebrani przeszli ulicami, by oddać hołd zmarłej niedawno 25-letniej Lizie.

- Mam nadzieję, że ta tragedia, jeśli na coś się przyda, to na to, żeby nie tylko były zmiany w legislacji, ale żebyśmy atakowali ten temat zewsząd - w szkołach, liceach, mediach, żeby to robili influencerzy, media, żebyśmy o tym słyszeli, wiedzieli jak reagować - powiedziała Karolina Sulej z fundacji Kraina, która współorganizowała marsz.