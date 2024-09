Airbus A320 tureckiej linii lotniczej Pegasus , według danych dostępnych w serwisie FlightRadar, wystartował z Moskwy z opóźnieniem w niedzielę, tuż przed godziną 19 czasu polskiego (godz. 20 w Moskwie). Kierował się do Stambułu , jednak gdy wleciał nad terytorium Polski , nieoczekiwanie skierował się nad Warszawę .

Rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont potwierdziła w rozmowie z Interią, że maszyna wylądowała na stołecznym porcie i było to nieplanowane. Jak wskazała, przyczyną były aspekty techniczne: problemy z urządzeniami nawigacyjnymi samolotu, przez co nie mógł on kontynuować rejsu.