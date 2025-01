Władze lotniska Chopina podały, że w nocy z czwartku na piątek podczas prowadzonych testów systemów lotniskowych doszło do awarii zasilania . Spowodowało to utrudnienia w odprawie pasażerów i samolotów.

Poważna awaria na lotnisku Chopina. Wydano pilny apel

"Pasażerowie, którzy mają zaplanowane na dziś loty proszeni są o przyjazd na lotnisko i śledzenie komunikatów portu oraz przewoźników" - zaapelowano do podróżnych. Przeproszono także za niegodności i poproszono o wyrozumiałość względem pracowników lotniska.

Rzeczniczka lotniska Anna Dermont w rozmowie z PAP potwierdziła, że funkcjonalność systemów wciąż jest naprawiana w związku z czym nie działają jeszcze ekrany z informacjami o lotach. Dodała, że pierwszy lot po awarii - Wizz Air do Alicante - odkołował już do startu. - Tylko 4 pasażerów nie dotarło do gate'u - podała tuż przed godziną 8:00.