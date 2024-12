Do feralnego zdarzenia doszło w sobotni wieczór, ok. 21:30 czasu lokalnego (w nocy z soboty na niedzielę czasu środkowoeuropejskiego). Samolot linii PAL Airlines lecący z kanadyjskiego portu St. John’s został zmuszony do awaryjnego lądowania na innym lotnisku z powodu uszkodzenia podwozia. Jedno ze skrzydeł maszyny przejechało wówczas po ziemi, co doprowadziło do zapalenia się silnika i części samolotu.

