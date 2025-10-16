Nocna prohibicja w Warszawie. Rada Miasta podjęła decyzję

Rada Miasta Warszawy podjęła decyzję o wprowadzeniu nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Wcześniej obie dzielnice pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał w tej sprawie. Nowe przepisy mogą wejść w życie w listopadzie.

Za pilotażowym wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w Śródmieściu zagłosowało 55 radnych. Przeciwko był jeden.

W przypadku Pragi-Północ "za" było 55 radnych, a dwóch przeciwko.

Na sesji miał być obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - pomysłodawca projektu, jednak nie zdążył wrócić z Brukseli.

Nocna prohibicja na Pradze-Północ i w Śródmieściu. Kiedy będzie obowiązywać?

- Naszym celem nie jest, aby uderzało to w prawo prowadzenia legalnej działalności gospodarczej. Celem jest zredukowanie zjawisk, które w sposób powtarzalny i mierzalny psują jakość życia po zmroku - mówił przed głosowaniem Sekretarz m.st. Warszawy Maciej Fijałkowski. Wymienił wśród nich hałas, zaśmiecanie czy agresję spowodowaną nadmiernym spożyciem alkoholu.

    Zakaz ma obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych w obu dzielnicach w godzinach od 22 do 6 rano. Przepisy nie będą dotyczyć lokali gastronomicznych, czyli barów, pubów i restauracji.

    Nocna prohibicja wejdzie w życie w terminie 14 dni od momentu publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

    Nocna prohibicja w Warszawie. Rafał Trzaskowski wycofał projekt

    Początkowo nocna prohibicja miała obowiązywać na terenie całego miasta. W połowie września Rada Miasta miała zagłosować nad dwoma projektami dotyczącymi tej sprawy.

    Jeden został złożony przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego i przewidywał zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 23-6, a drugi projekt Lewicy i ruchu Miasto Jest Nasze proponował, by zakaz obowiązywał od godziny 22.

    Prezydent zdecydował się jednak wycofać projekt w związku z brakiem poparcia ze strony radnych Koalicji Obywatelskiej. Zamiast niego radni KO przedstawili propozycję pilotażowego wprowadzenia prohibicji w Śródmieściu i na Pradze Północ. Obie dzielnice pozytywnie zaopiniowały przedstawione projekty.

    Decyzja o wycofaniu prezydenckiego projektu spotkała się z krytyką ze strony wiceprezydenta Warszawy Jacek Wiśnicki (Polska 2050), który na znak protestu podał się do dymisji.

