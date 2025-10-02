Decyzja prezydenta stolicy ogłoszona została w trakcie specjalnej sesji Rady Miasta. Rafał Trzaskowski na początku swojego wystąpienia podkreślił, że decyzja została zaakceptowana przez wszystkich radnych wywodzących się z Koalicji Obywatelskiej.

- Z radnymi KO podjęliśmy decyzję, że obejmiemy całe miasto stołeczne ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Od razu wyjaśniam, że chodzi o sklepy i stacje benzynowe. Najpóźniej ten zakaz obecnie całe miasto 1 czerwca przyszłego roku - ogłosił.

Jednocześnie polityk potwierdził, że sesja zwołana została, aby jak najszybciej wprowadzić w życie pierwszy etap ograniczeń, który dotyczy dwóch warszawskich dzielnic: Śródmieścia i Pragi Północ. Według Rafała Trzaskowskiego nocna prohibicja powinna tam obowiązywać już od 1 listopada.

