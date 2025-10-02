Nocna prohibicja w Warszawie. Rafał Trzaskowski ogłosił decyzję
- Z radnymi Koalicji Obywatelskiej podjęliśmy decyzję, że obejmiemy całe miasto stołeczne ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu - zapowiedział Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy uściślił, że zakaz który wejdzie w życie 1 czerwca 2026 roku dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych.
Decyzja prezydenta stolicy ogłoszona została w trakcie specjalnej sesji Rady Miasta. Rafał Trzaskowski na początku swojego wystąpienia podkreślił, że decyzja została zaakceptowana przez wszystkich radnych wywodzących się z Koalicji Obywatelskiej.
- Z radnymi KO podjęliśmy decyzję, że obejmiemy całe miasto stołeczne ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Od razu wyjaśniam, że chodzi o sklepy i stacje benzynowe. Najpóźniej ten zakaz obecnie całe miasto 1 czerwca przyszłego roku - ogłosił.
Jednocześnie polityk potwierdził, że sesja zwołana została, aby jak najszybciej wprowadzić w życie pierwszy etap ograniczeń, który dotyczy dwóch warszawskich dzielnic: Śródmieścia i Pragi Północ. Według Rafała Trzaskowskiego nocna prohibicja powinna tam obowiązywać już od 1 listopada.
Artykuł aktualizowany...