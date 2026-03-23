W skrócie Sąd Apelacyjny prawomocnie oddalił pozew Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Radosławowi Sikorskiemu w sprawie ochrony dóbr osobistych.

Orzeczenie kończy spór prawny, który trwał od 2021 roku i dotyczył wypowiedzi Sikorskiego o prezydencie Lechu Kaczyńskim.

Wcześniej w pierwszej instancji zapadł wyrok korzystny dla Kaczyńskiego, jednak Sąd Apelacyjny uznał wypowiedź Sikorskiego za mieszczącą się w granicach debaty publicznej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sąd Apelacyjny oddalił pozew Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Radosławowi Sikorskiemu w sprawie ochrony dóbr osobistych - poinformował szef MSZ we wpisie na platformie X. Jak podkreślił, orzeczenie jest prawomocne i kończy kilkuletni spór.

"Sąd Apelacyjny oddalił powództwo Jarosława Kaczyńskiego o ochronę dóbr osobistych i prawomocnie uznał, iż moja opinia o tym, że 'Lech Kaczyński walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej' była elementem uprawnionej oceny prezydentury" - napisał Radosław Sikorski.

Dodał, że - zgodnie z uzasadnieniem - jego wypowiedź miała "wystarczające podstawy faktyczne", zarówno w sensie subiektywnym, jak i obiektywnym.

Rozwiń

Sprawa dotyczy wpisu z 14 stycznia 2021 roku, w którym Sikorski krytycznie odniósł się do pomysłu upamiętnienia Lecha Kaczyńskiego, m.in. poprzez nadanie jednej z warszawskich ulic imienia zmarłego prezydenta.

"Lech Kaczyński był miernym prezydentem i walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Ma już Wawel i samowolkę budowlaną na Placu Piłsudskiego. Dość budowania kultu, do którego nie ma podstaw" - napisał wówczas polityk.

Jarosław Kaczyński skierował sprawę na drogę cywilną, powołując się na naruszenie dóbr osobistych w postaci kultu pamięci osoby zmarłej. W pierwszej instancji zapadł wyrok korzystny dla prezesa PiS. Sąd Okręgowy w Warszawie w marcu 2023 roku zobowiązał Sikorskiego do opublikowania przeprosin oraz pokrycia kosztów procesu.

Szef MSZ odwołał się jednak od tego rozstrzygnięcia. Sąd Apelacyjny przyznał mu rację, uznając, że jego wypowiedź mieściła się w granicach dopuszczalnej debaty publicznej i była oparta na wystarczających podstawach faktycznych.

Orzeczenie kończy trwającą od 2021 roku batalię prawną między politykami. Do sprawy na razie nie odniósł się Jarosław Kaczyński.

To nie pierwszy spór sądowy między nimi. W przeszłości Radosław Sikorski wygrał już proces dotyczący słów Jarosława Kaczyńskiego o rzekomej "zdradzie dyplomatycznej" po katastrofie smoleńskiej.

