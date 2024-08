27-letni Polak spadł do morza ze słynnej skały w norweskim Bjrufjellhålene. Mężczyzna brał udział w dziewięcioosobowej wycieczce do popularnego punku widokowego. Świadkowie zdarzenia rzucili turyście koło ratunkowe, lecz nie zdołał do niego dopłynąć. To już trzecia ofiara polskiej narodowości, która zginęła w tym miejscu.