Dzień przed rozpoczęciem matur premier Donald Tusk postanowił pokrzepić absolwentów szkół średnich, którzy podejdą w poniedziałek do egzaminu dojrzałości.

" Spójrzcie na mnie i innych polityków . Skoro nam, przynajmniej większości, jakimś cudem się udało, to Wy nie powinniście mieć z tym żadnego problemu" - zażartował na platformie X.

Szef polskiego rządu zaapelował, by abiturienci podeszli do egzaminów ze spokojem. "Zero paniki, proszę" - napisał. Podkreślił też, że trzyma za nich kciuki.