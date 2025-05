Matura 2025: Kiedy poznamy wyniki? Dla niektórych będą wcześniej

Agnieszka Kasprzyk

Matury 2025 startują 5 maja i potrwają do 24 maja. Przystąpią do nich absolwenci liceów, techników oraz szkół branżowych II stopnia. Dołączą do nich także osoby, które wcześniej ukończyły szkoły, ale nie przystąpiły do egzaminów dojrzałości i te, które egzaminu nie zdały lub chcą poprawić jego wynik. Kiedy poznamy ostateczne wyniki matur?