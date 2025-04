Matury 2025 rozpoczną się już 5 maja , czyli zaraz po majówce. Termin główny matur będzie ciągnąć się aż do 24 maja . Przez ten czas maturzyści będą musieli zmierzyć się z wieloma egzaminami, jednak to te w formie ustnej budzą największy niepokój.

Matury ustne z języka polskiego w 2025 roku będą przeprowadzane od 9 do 24 maja. Każdy uczeń ma indywidualnie wyznaczony termin w tym okresie.

Dla maturzystów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do ustnego polskiego w terminie głównym, wyznaczony zostanie termin dodatkowy w dniach 3-17 czerwca. Na egzaminy poprawkowe za to trzeba będzie poczekać do 19-20 sierpnia.