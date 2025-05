Brak możliwości przystąpienia do poprawki. CKE ostrzega w sprawie rygorystycznej zasady

Karolina Słodkiewicz

Poprawka z matury to zmora każdego ucznia. Niestety, niektórzy mimo niewystarczającego wyniku, nie będą mogli podejść do sierpniowego terminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna przestrzega przed tymi sytuacjami. One skutecznie pozbawią maturzystę przystąpienia do poprawki.