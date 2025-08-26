W 2026 roku główna sesja maturalna potrwa od 4 do 21 maja (część pisemna) oraz od 7 do 30 maja (część ustna). Szczegółowy plan egzaminów ustnych ustalą szkoły, w których odbywają się matury.

Matura 2026. CKE podała termin

Egzaminy obowiązkowe - część pisemna:

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - język polski (poziom podstawowy).

5 maja (wtorek), godz. 9:00 - matematyka (poziom podstawowy).

6 maja (środa), godz. 9:00 - języki obce nowożytne (poziom podstawowy): angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski, ukraiński.

Egzaminy na poziomie rozszerzonym:

7 maja (czwartek) - j ęzyk angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny), historia muzyki (poziom rozszerzony).

8 maja (piątek) - biologia (rozszerzony), filozofia (rozszerzony).

11 maja (poniedziałek) - matematyka (rozszerzony), język rosyjski (rozszerzony i dwujęzyczny).

12 maja (wtorek) - wiedza o społeczeństwie (rozszerzony), język niemiecki (rozszerzony i dwujęzyczny).

13 maja (środa) - chemia (rozszerzony), historia sztuki (rozszerzony).

14 maja (czwartek) - informatyka (rozszerzony), język ukraiński (rozszerzony i dwujęzyczny).

15 maja (piątek) - geografia (rozszerzony), języki mniejszości narodowych (rozszerzony).

18 maja (poniedziałek) - historia (rozszerzony), język francuski (rozszerzony i dwujęzyczny).

19 maja (wtorek) - fizyka (rozszerzony), język hiszpański (rozszerzony i dwujęzyczny).

20 maja (środa) - język polski (rozszerzony), język włoski (rozszerzony i dwujęzyczny).

21 maja (czwartek) - języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy) oraz dodatkowe egzaminy w języku obcym z chemii, fizyki, biologii i historii (poziom rozszerzony) - tylko dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Egzaminy ustne:

Język polski - 8-9, 11-14, 18-23 oraz 28-30 maja (15 dni egzaminacyjnych).

Języki obce nowożytne i języki mniejszości (w tym kaszubski i łemkowski) - 7-30 maja, z wyjątkiem 10, 17 i 24 maja.

Ile trzeba będzie czekać na wyniki matur 2026?

Wyniki egzaminu maturalnego w 2026 roku zostaną ogłoszone 8 lipca. Tego dnia swoje rezultaty poznają zarówno maturzyści zdający w terminie głównym w maju, jak i ci, którzy przystąpią do egzaminów w terminie dodatkowym w czerwcu. Informacje będą dostępne w systemie elektronicznym.

Dla osób, które nie zdadzą jednego z obowiązkowych przedmiotów w maju, przewidziano sierpniową sesję poprawkową. Egzamin pisemny odbędzie się 24 sierpnia o godz. 9:00, a dzień później, 25 sierpnia, zaplanowano część ustną z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz języków mniejszości narodowych. Wyniki poprawek zostaną ogłoszone 11 września 2026 roku.

Osobny tryb dotyczy terminu dodatkowego w czerwcu przeznaczonego dla zdających, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli podejść do matury w maju. W 2026 roku egzaminy pisemne w tym trybie odbędą się 1-16 czerwca (z wyłączeniem 4 czerwca, kiedy przypada Boże Ciało), a egzaminy ustne między 8 a 10 czerwca.

