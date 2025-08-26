Matura

Matura 2026. CKE podała terminy egzaminów. Oto harmonogram

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowy harmonogram matur na 2026 rok. Sesja główna rozpocznie się 4 maja, a dodatkowa w czerwcu, natomiast poprawki przewidziano na koniec sierpnia. Znane są już dokładne daty egzaminów pisemnych, ustnych oraz terminy ogłoszenia wyników.

Kiedy będą matury 2026? Prezentujemy harmonogram CKE
Kiedy będą matury 2026? Prezentujemy harmonogram CKEPolska Press/East NewsEast News

W 2026 roku główna sesja maturalna potrwa od 4 do 21 maja (część pisemna) oraz od 7 do 30 maja (część ustna). Szczegółowy plan egzaminów ustnych ustalą szkoły, w których odbywają się matury.

Matura 2026. CKE podała termin

Egzaminy obowiązkowe - część pisemna:

  • 4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - język polski (poziom podstawowy).
  • 5 maja (wtorek), godz. 9:00 - matematyka (poziom podstawowy).
  • 6 maja (środa), godz. 9:00 - języki obce nowożytne (poziom podstawowy): angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski, ukraiński.

Egzaminy na poziomie rozszerzonym:

  • 7 maja (czwartek) - język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny), historia muzyki (poziom rozszerzony).
  • 8 maja (piątek) - biologia (rozszerzony), filozofia (rozszerzony).
  • 11 maja (poniedziałek) - matematyka (rozszerzony), język rosyjski (rozszerzony i dwujęzyczny).
  • 12 maja (wtorek) - wiedza o społeczeństwie (rozszerzony), język niemiecki (rozszerzony i dwujęzyczny).
  • 13 maja (środa) - chemia (rozszerzony), historia sztuki (rozszerzony).
  • 14 maja (czwartek) - informatyka (rozszerzony), język ukraiński (rozszerzony i dwujęzyczny).
  • 15 maja (piątek) - geografia (rozszerzony), języki mniejszości narodowych (rozszerzony).
  • 18 maja (poniedziałek) - historia (rozszerzony), język francuski (rozszerzony i dwujęzyczny).
  • 19 maja (wtorek) - fizyka (rozszerzony), język hiszpański (rozszerzony i dwujęzyczny).
  • 20 maja (środa) - język polski (rozszerzony), język włoski (rozszerzony i dwujęzyczny).
  • 21 maja (czwartek) - języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy) oraz dodatkowe egzaminy w języku obcym z chemii, fizyki, biologii i historii (poziom rozszerzony) - tylko dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Egzaminy ustne:

  • Język polski - 8-9, 11-14, 18-23 oraz 28-30 maja (15 dni egzaminacyjnych).
  • Języki obce nowożytne i języki mniejszości (w tym kaszubski i łemkowski) - 7-30 maja, z wyjątkiem 10, 17 i 24 maja.

Ile trzeba będzie czekać na wyniki matur 2026?

Wyniki egzaminu maturalnego w 2026 roku zostaną ogłoszone 8 lipca. Tego dnia swoje rezultaty poznają zarówno maturzyści zdający w terminie głównym w maju, jak i ci, którzy przystąpią do egzaminów w terminie dodatkowym w czerwcu. Informacje będą dostępne w systemie elektronicznym.

Polska

    Dla osób, które nie zdadzą jednego z obowiązkowych przedmiotów w maju, przewidziano sierpniową sesję poprawkową. Egzamin pisemny odbędzie się 24 sierpnia o godz. 9:00, a dzień później, 25 sierpnia, zaplanowano część ustną z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz języków mniejszości narodowych. Wyniki poprawek zostaną ogłoszone 11 września 2026 roku.

    Osobny tryb dotyczy terminu dodatkowego w czerwcu przeznaczonego dla zdających, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli podejść do matury w maju. W 2026 roku egzaminy pisemne w tym trybie odbędą się 1-16 czerwca (z wyłączeniem 4 czerwca, kiedy przypada Boże Ciało), a egzaminy ustne między 8 a 10 czerwca.

    Najnowsze informacje o egzaminach można znaleźć w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

    Matura

