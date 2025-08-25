Kalendarz liturgiczny 2026: Święta nakazane

Zgodnie z Prawem kanonicznym Kościoła katolickiego wierni powinni uczestniczyć we mszy świętej w każdą niedzielę oraz w tzw. święta nakazane. W 2026 roku będą to m.in.:

1 stycznia (czwartek) - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (dzień wolny od pracy),

6 stycznia (wtorek) - Objawienie Pańskie, Trzech Króli (dzień wolny od pracy),

5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc (dzień wolny od pracy),

17 maja (niedziela) - Wniebowstąpienie Pańskie,

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało (dzień wolny od pracy),

15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (dzień wolny od pracy),

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych (dzień wolny od pracy),

25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (dzień wolny od pracy).

Wierni, którzy w tych dniach nie pojawią się na mszy, są obciążeni grzechem, z którego muszą się wyspowiadać. Usprawiedliwieniem są takie wypadki losowe jak choroba, opieka nad osobą chorą, podróż, czy brak kościoła w pobliżu.

Ważne święta kościelne, ale bez obowiązku uczestnictwa w mszy

Nie wszystkie uroczystości kościelne wiążą się z nakazem uczestnictwa w mszy świętej. Mimo to wielu wiernych tradycyjnie w nich uczestniczy. W 2026 roku należą do nich m.in.:

2 lutego (poniedziałek) - Ofiarowanie Pańskie, czyli Matki Bożej Gromnicznej,

19 marca (czwartek) - Uroczystość św. Józefa,

6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny - Poniedziałek Wielkanocny (dzień wolny od pracy)

24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),

25 maja (poniedziałek) - Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła,

29 czerwca (poniedziałek) - Świętych Apostołów Piotra i Pawła,

Cztery niedziele między 29 listopada a 20 grudnia - Adwent,

8 grudnia (wtorek) - Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,

26 grudnia (sobota) - Drugi dzień Bożego Narodzenia, dzień św. Szczepan (dzień wolny od pracy).

Święta ruchome w kalendarzu liturgicznym 2026

Szczególnie istotne w kalendarzu liturgicznym są święta ruchome, których daty zmieniają się co roku. W 2026 roku najważniejsze z nich to:

18 lutego - Środa Popielcowa rozpoczynająca Wielki Post,

29 marca - Niedziela Palmowa,

2-4 kwietnia - Triduum Paschalne,

5 kwietnia - Wielkanoc (dzień wolny od pracy),

6 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny (dzień wolny od pracy),

24 maja - Zielone Świątki,

31 maja - Uroczystość Trójcy Świętej,

4 czerwca - Boże Ciało (dzień wolny od pracy),

29 listopada - I niedziela Adwentu, rozpoczynająca przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

Źródło: Kodeks prawa kanonicznego

