Święta kościelne w 2026 roku. Kiedy wypadają najważniejsze uroczystości?

Rok liturgiczny 2026 obfituje w dni świąteczne, a wiele z nich pokrywa się z dniami ustawowo wolnymi od pracy. Warto już teraz zanotować w kalendarzu daty najważniejszych świąt. Przedstawiamy pełny harmonogram.

Kalendarz liturgiczny 2026: Święta nakazane

Zgodnie z Prawem kanonicznym Kościoła katolickiego wierni powinni uczestniczyć we mszy świętej w każdą niedzielę oraz w tzw. święta nakazane. W 2026 roku będą to m.in.:

  • 1 stycznia (czwartek) - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (dzień wolny od pracy),
  • 6 stycznia (wtorek) - Objawienie Pańskie, Trzech Króli (dzień wolny od pracy),
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc (dzień wolny od pracy),
  • 17 maja (niedziela) - Wniebowstąpienie Pańskie,
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało (dzień wolny od pracy),
  • 15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (dzień wolny od pracy),
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych (dzień wolny od pracy),
  • 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (dzień wolny od pracy).

Wierni, którzy w tych dniach nie pojawią się na mszy, są obciążeni grzechem, z którego muszą się wyspowiadać. Usprawiedliwieniem są takie wypadki losowe jak choroba, opieka nad osobą chorą, podróż, czy brak kościoła w pobliżu.

Ważne święta kościelne, ale bez obowiązku uczestnictwa w mszy

Nie wszystkie uroczystości kościelne wiążą się z nakazem uczestnictwa w mszy świętej. Mimo to wielu wiernych tradycyjnie w nich uczestniczy. W 2026 roku należą do nich m.in.:

  • 2 lutego (poniedziałek) - Ofiarowanie Pańskie, czyli Matki Bożej Gromnicznej,
  • 19 marca (czwartek) - Uroczystość św. Józefa,
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny (dzień wolny od pracy),
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),
  • 25 maja (poniedziałek) - Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła,
  • 29 czerwca (poniedziałek) - Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
  • Cztery niedziele między 29 listopada a 20 grudnia - Adwent,
  • 8 grudnia (wtorek) - Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
  • 26 grudnia (sobota) - Drugi dzień Bożego Narodzenia, dzień św. Szczepan (dzień wolny od pracy).

Święta ruchome w kalendarzu liturgicznym 2026

Szczególnie istotne w kalendarzu liturgicznym są święta ruchome, których daty zmieniają się co roku. W 2026 roku najważniejsze z nich to:

  • 18 lutego - Środa Popielcowa rozpoczynająca Wielki Post,
  • 29 marca - Niedziela Palmowa,
  • 2-4 kwietnia - Triduum Paschalne,
  • 5 kwietnia - Wielkanoc (dzień wolny od pracy),
  • 6 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny (dzień wolny od pracy),
  • 24 maja - Zielone Świątki,
  • 31 maja - Uroczystość Trójcy Świętej,
  • 4 czerwca - Boże Ciało (dzień wolny od pracy),
  • 29 listopada - I niedziela Adwentu, rozpoczynająca przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

Źródło: Kodeks prawa kanonicznego

