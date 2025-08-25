Święta kościelne w 2026 roku. Kiedy wypadają najważniejsze uroczystości?
Rok liturgiczny 2026 obfituje w dni świąteczne, a wiele z nich pokrywa się z dniami ustawowo wolnymi od pracy. Warto już teraz zanotować w kalendarzu daty najważniejszych świąt. Przedstawiamy pełny harmonogram.
Kalendarz liturgiczny 2026: Święta nakazane
Zgodnie z Prawem kanonicznym Kościoła katolickiego wierni powinni uczestniczyć we mszy świętej w każdą niedzielę oraz w tzw. święta nakazane. W 2026 roku będą to m.in.:
- 1 stycznia (czwartek) - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (dzień wolny od pracy),
- 6 stycznia (wtorek) - Objawienie Pańskie, Trzech Króli (dzień wolny od pracy),
- 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc (dzień wolny od pracy),
- 17 maja (niedziela) - Wniebowstąpienie Pańskie,
- 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało (dzień wolny od pracy),
- 15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (dzień wolny od pracy),
- 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych (dzień wolny od pracy),
- 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (dzień wolny od pracy).
Wierni, którzy w tych dniach nie pojawią się na mszy, są obciążeni grzechem, z którego muszą się wyspowiadać. Usprawiedliwieniem są takie wypadki losowe jak choroba, opieka nad osobą chorą, podróż, czy brak kościoła w pobliżu.
Ważne święta kościelne, ale bez obowiązku uczestnictwa w mszy
Nie wszystkie uroczystości kościelne wiążą się z nakazem uczestnictwa w mszy świętej. Mimo to wielu wiernych tradycyjnie w nich uczestniczy. W 2026 roku należą do nich m.in.:
- 2 lutego (poniedziałek) - Ofiarowanie Pańskie, czyli Matki Bożej Gromnicznej,
- 19 marca (czwartek) - Uroczystość św. Józefa,
- 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny (dzień wolny od pracy),
- 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),
- 25 maja (poniedziałek) - Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła,
- 29 czerwca (poniedziałek) - Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
- Cztery niedziele między 29 listopada a 20 grudnia - Adwent,
- 8 grudnia (wtorek) - Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
- 26 grudnia (sobota) - Drugi dzień Bożego Narodzenia, dzień św. Szczepan (dzień wolny od pracy).
Święta ruchome w kalendarzu liturgicznym 2026
Szczególnie istotne w kalendarzu liturgicznym są święta ruchome, których daty zmieniają się co roku. W 2026 roku najważniejsze z nich to:
- 18 lutego - Środa Popielcowa rozpoczynająca Wielki Post,
- 29 marca - Niedziela Palmowa,
- 2-4 kwietnia - Triduum Paschalne,
- 5 kwietnia - Wielkanoc (dzień wolny od pracy),
- 6 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny (dzień wolny od pracy),
- 24 maja - Zielone Świątki,
- 31 maja - Uroczystość Trójcy Świętej,
- 4 czerwca - Boże Ciało (dzień wolny od pracy),
- 29 listopada - I niedziela Adwentu, rozpoczynająca przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.
Źródło: Kodeks prawa kanonicznego