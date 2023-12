Śnieżyca paraliżuje Kraków. Problemy na drogach

Tuż po godzinie 9 doszło do wykolejenia tramwaju pod Teatrem Bagatela. Linie 8,13,18,20 i 72 były w związku z tym kierowane objazdem przez ul. Westerplatte i Basztową. Ruch wznowiono o 9:40. Jak poinformował krakowski magistrat, na ulice wyjechał już cały sprzęt odśnieżający, jaki ma do dyspozycji Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie. Jest to 265 pługów i solarek.