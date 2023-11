Jak przekazał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), zmieniona organizacja ruchu ma obowiązywać w Gaju do czwartkowego wieczoru.

Utrudnienia na zakopiance w Gaju. Wszystko przez budowę wiaduktu

- Będziemy montować konstrukcję wiaduktu nad wschodnią stroną drogi krajowej nr 7, dlatego od poniedziałku rano do czwartku wieczorem zamkniemy ok. 400-metrowy odcinek jezdni zakopianki prowadzący w kierunku Krakowa - mówił.

Samochody jadące w kierunku Krakowa są kierowane na jezdnię zachodnią i poruszają się jednym pasem. Pojazdy jadące w kierunku Myślenic również mają do dyspozycji jeden, prawy pas (lewym pasem prowadzony jest ruch w kierunku Krakowa). Według zapowiedzi drogowców, podobne prace nad drugą jezdnią (zachodnią, w kierunku Myślenic) planowane są do przeprowadzenia od 13 do 16 listopada.