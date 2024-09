Arabowie postawili na Zakopane, jednak to nie oni wyróżniają się na tle innych gości z zagranicy. - W ciągu ostatnich pięciu lat coraz częściej przyjeżdżają szczególnie Słowacy. To bardzo cenieni przez nas turyści i klienci - mówi w rozmowie z Interią Tymoteusz Mróz, prezes organizacji "Made in Zakopane". Jak podkreśla, Podhale na tle całej Europy wyróżnia się korzystnym stosunkiem jakości do ceny oraz bezpieczeństwem. Fakt ten doceniają również goście z najbardziej odległych zakątków świata.